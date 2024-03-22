Попкова (Сударчикова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Сударчиковъ Иванъ
Мать: Сударчикова Акулина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Цыганова Стефанида
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Рождение ребёнка
1834
Сын: Попковъ Андрей
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Рождение ребёнка
03.05.1836
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Попкова Матрена
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Рождение ребёнка
28.10.1838
Сын: Попковъ Петръ
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Рождение ребёнка
15.10.1839
Дочь: Миноигина Прасковія
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Рождение ребёнка
27.07.1842
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Рождение ребёнка
26.06.1844
Сын: Попковъ Павелъ
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Рождение ребёнка
06.06.1847
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Попковъ Филипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Филипъ