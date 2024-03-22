Попкова (Сударчикова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопкова (Сударчикова) Прасковья

Попкова (Сударчикова) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сударчиковъ Иванъ

Мать: Сударчикова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Цыганова Стефанида

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попковъ Андрей

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1836

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Попкова Матрена

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Попковъ Петръ

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1839

Дочь: Миноигина Прасковія

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1842

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1844

Сын: Попковъ Павелъ

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1847

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Попковъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попковъ Филипъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close