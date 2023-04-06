Сударчикова (Колбинцева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударчикова (Колбинцева) Акулина

Сударчикова (Колбинцева) Акулина

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Колбинцевъ Осипъ

Мать: Колбинцева Прасковья Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1788

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шерснева Варвара

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1794

Сын: Сударчиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1799

Сын: Сударчиковъ Андрей

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сударчиковъ Павелъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Попкова Прасковья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1807

Дочь: Сударчикова Ненила

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close