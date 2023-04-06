Сударчикова (Колбинцева) Акулина
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Колбинцевъ Осипъ
Рождение ребёнка
30.11.1788
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шерснева Варвара
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1794
Сын: Сударчиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.11.1799
Сын: Сударчиковъ Андрей
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сударчиковъ Павелъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Попкова Прасковья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.09.1807
Дочь: Сударчикова Ненила
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сударчиковъ Иванъ