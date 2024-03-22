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Попковъ Филипъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Попковъ Кузьма

Мать: Попкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Цыганова Стефанида

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попковъ Андрей

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1836

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Попкова Матрена

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Попковъ Петръ

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1839

Дочь: Миноигина Прасковія

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1842

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1844

Сын: Попковъ Павелъ

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1847

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Прасковья

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