Попковъ Филипъ
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Попковъ Кузьма
Мать: Попкова Анна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Цыганова Стефанида
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Попковъ Андрей
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Рождение ребёнка
03.05.1836
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Попкова Матрена
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Рождение ребёнка
28.10.1838
Сын: Попковъ Петръ
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Рождение ребёнка
15.10.1839
Дочь: Миноигина Прасковія
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Рождение ребёнка
27.07.1842
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Рождение ребёнка
26.06.1844
Сын: Попковъ Павелъ
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Рождение ребёнка
06.06.1847
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Попкова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Прасковья