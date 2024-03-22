Миногина (Варганова) Настасья
Место рождения
Дата рождения28.10.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1805
Отец: Варгановъ Платонъ
Мать: Варганова Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Миногинъ Николай
Рождение ребёнка
26.01.1836
Сын: Миногинъ Григорій
Отец ребёнка: Миногинъ Николай
Рождение ребёнка
26.11.1838
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Николай
Рождение ребёнка
10.03.1842
Дочь: Шерстнева Дарья
Отец ребёнка: Миногинъ Николай
Рождение ребёнка
24.05.1845
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Николай