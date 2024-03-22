Миногина (Варганова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Варганова) Настасья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1805

Отец: Варгановъ Платонъ

Мать: Варганова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Миногинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Миногинъ Григорій

Отец ребёнка: Миногинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1838

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1842

Дочь: Шерстнева Дарья

Отец ребёнка: Миногинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1845

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Николай

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