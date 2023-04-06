Варганова (Сорокина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти18.12.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Сорокинъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Варгановъ Александръ
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Варгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
?.03.1799
Дочь: Дарья??
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Щипакина Агрофена
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Голубцова Марѳа
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
28.10.1805
Дочь: Миногина Настасья
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
27.07.1808
Дочь: Варганова Марья
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кувшинова Прасковья
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Колбинцева Стефанида
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
12.04.1813
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мамыкина Агафья
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Рождение ребёнка
26.07.1815
Дочь: Титова Прасковья
Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Платонъ
Смерть
18.12.1846