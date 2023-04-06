Варганова (Сорокина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова (Сорокина) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

18.12.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Сорокинъ Прохоръ

Мать: Сорокина Прасковья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Варгановъ Александръ

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Варгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1799

Дочь: Дарья??

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Щипакина Агрофена

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Голубцова Марѳа

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1805

Дочь: Миногина Настасья

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1808

Дочь: Варганова Марья

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кувшинова Прасковья

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Колбинцева Стефанида

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1813

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мамыкина Агафья

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1815

Дочь: Титова Прасковья

Отец ребёнка: Варгановъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Платонъ

Смерть
18.12.1846
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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