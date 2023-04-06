Колбинцева (Варганова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Варганова) Стефанида

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Варгановъ Платонъ

Мать: Варганова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1833

Дочь: Титова Евдокія

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1835

Сын: Колбинцевъ Никита

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1836

Сын: Колбинцевъ Григорій

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1839

Дочь: Кувшинова Хіонія

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1841

Сын: Колбинцевъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1845

Дочь: Антипина Мареміана

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1847

Сын: Колбинцевъ Яковъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1849

Сын: Колбинцевъ Георгій

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1852

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбинцевъ Кузьма

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбинцевъ Иванъ

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