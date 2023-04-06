Колбинцева (Варганова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Варгановъ Платонъ
Мать: Варганова Авдотья
Рождение ребёнка
27.02.1833
Дочь: Титова Евдокія
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.08.1835
Сын: Колбинцевъ Никита
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1836
Сын: Колбинцевъ Григорій
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.04.1839
Дочь: Кувшинова Хіонія
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1841
Сын: Колбинцевъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.02.1845
Дочь: Антипина Мареміана
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.04.1847
Сын: Колбинцевъ Яковъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.04.1849
Сын: Колбинцевъ Георгій
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.01.1852
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбинцевъ Кузьма
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбинцевъ Иванъ