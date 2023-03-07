Титова (Колбинцева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Колбинцева) Евдокія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.02.1833

Дата смерти

20.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1833

Отец: Колбинцевъ Иванъ

Мать: Колбинцева Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1853

Муж: Титовъ Василій

Рождение ребёнка
05.01.1854

Сын: Титовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1855

Дочь: Миногина Устинія

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1857

Сын: Титовъ Прокопій

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1858

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1860

Сын: Титовъ Лавръ

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1862

Дочь: Титова Ѳеодосія

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Титовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1865

Сын: Титовъ Гаврила

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1867

Сын: Титовъ Иванъ

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1870

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1872

Дочь: Титова Наталія

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1874

Сын: Титовъ Константинъ

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.03.1893
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: Простуды
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