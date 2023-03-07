Титова (Колбинцева) Евдокія
Место рождения
Дата рождения27.02.1833
Дата смерти20.03.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1833
Отец: Колбинцевъ Иванъ
Мать: Колбинцева Стефанида
Бракосочетание
15.02.1853
Муж: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
05.01.1854
Сын: Титовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
28.09.1855
Дочь: Миногина Устинія
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
06.07.1857
Сын: Титовъ Прокопій
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
21.08.1858
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
16.08.1860
Сын: Титовъ Лавръ
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
26.07.1862
Дочь: Титова Ѳеодосія
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
08.02.1864
Сын: Титовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
23.03.1865
Сын: Титовъ Гаврила
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
09.09.1867
Сын: Титовъ Иванъ
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1870
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
27.08.1872
Дочь: Титова Наталія
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
10.05.1874
Сын: Титовъ Константинъ
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Смерть
20.03.1893
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: Простуды