Титовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Иванъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

09.09.1867

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1867

Отец: Титовъ Василій

Мать: Титова Евдокія

Александровка
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