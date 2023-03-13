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Титовъ Иванъ
Титовъ Иванъ
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
09.09.1867
Пол
Мужской
Отец
Титовъ Василій
1832 г.р.
Мать
Титова (Колбинцева) Евдокія
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1867
Отец:
Титовъ Василій
Мать:
Титова Евдокія
Александровка
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