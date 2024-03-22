Титовъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитовъ Василій

Титовъ Василій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Титовъ Семенъ

Мать: Титова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1853

Жена: Титова Евдокія

Рождение ребёнка
05.01.1854

Сын: Титовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1855

Дочь: Миногина Устинія

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1857

Сын: Титовъ Прокопій

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1858

Дочь: Наталія

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1860

Сын: Титовъ Лавръ

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1862

Дочь: Титова Ѳеодосія

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Титовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1865

Сын: Титовъ Гаврила

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1867

Сын: Титовъ Иванъ

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1870

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1872

Дочь: Титова Наталія

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1874

Сын: Титовъ Константинъ

Мать ребёнка: Титова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close