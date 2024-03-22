Титовъ Василій
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Титовъ Семенъ
Мать: Титова Анна
Бракосочетание
15.02.1853
Жена: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
05.01.1854
Сын: Титовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
28.09.1855
Дочь: Миногина Устинія
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
06.07.1857
Сын: Титовъ Прокопій
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
21.08.1858
Дочь: Наталія
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
16.08.1860
Сын: Титовъ Лавръ
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
26.07.1862
Дочь: Титова Ѳеодосія
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
08.02.1864
Сын: Титовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
23.03.1865
Сын: Титовъ Гаврила
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
09.09.1867
Сын: Титовъ Иванъ
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1870
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
27.08.1872
Дочь: Титова Наталія
Мать ребёнка: Титова Евдокія
Рождение ребёнка
10.05.1874
Сын: Титовъ Константинъ
Мать ребёнка: Титова Евдокія