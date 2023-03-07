Трубникова (Титова) Настасья
Место рождения
Дата рождения16.12.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1838
Отец: Титовъ Семенъ
Мать: Титова Анна
Бракосочетание
31.01.1860
Муж: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
09.05.1861
Сын: Трубниковъ Николай
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
06.06.1862
Сын: Трубниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
02.02.1864
Сын: Трубниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
12.06.1866
Сын: Трубниковъ Петръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
27.11.1868
Сын: Трубниковъ Петръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
06.12.1869
Сын: Трубниковъ Амвросій
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
01.04.1872
Сын: Трубниковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
10.05.1874
Дочь: Мамыкина Гликерья
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ