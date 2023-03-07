Трубникова (Титова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Титова) Настасья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.12.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1838

Отец: Титовъ Семенъ

Мать: Титова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1861

Сын: Трубниковъ Николай

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1862

Сын: Трубниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1864

Сын: Трубниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1866

Сын: Трубниковъ Петръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.11.1868

Сын: Трубниковъ Петръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.12.1869

Сын: Трубниковъ Амвросій

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1872

Сын: Трубниковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1874

Дочь: Мамыкина Гликерья

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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