Трубниковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения08.05.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1837
Отец: Трубниковъ Нестеръ
Мать: Трубникова Катерина
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Трубникова Настасья
Рождение ребёнка
09.05.1861
Сын: Трубниковъ Николай
Мать ребёнка: Трубникова Настасья
Рождение ребёнка
06.06.1862
Сын: Трубниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Трубникова Настасья
Рождение ребёнка
02.02.1864
Сын: Трубниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Трубникова Настасья
Рождение ребёнка
12.06.1866
Сын: Трубниковъ Петръ
Мать ребёнка: Трубникова Настасья
Рождение ребёнка
27.11.1868
Сын: Трубниковъ Петръ
Мать ребёнка: Трубникова Настасья
Рождение ребёнка
06.12.1869
Сын: Трубниковъ Амвросій
Мать ребёнка: Трубникова Настасья
Рождение ребёнка
01.04.1872
Сын: Трубниковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Трубникова Настасья
Рождение ребёнка
10.05.1874
Дочь: Мамыкина Гликерья
Мать ребёнка: Трубникова Настасья