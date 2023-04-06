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Трубниковъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.05.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1837

Отец: Трубниковъ Нестеръ

Мать: Трубникова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Трубникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1861

Сын: Трубниковъ Николай

Мать ребёнка: Трубникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1862

Сын: Трубниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Трубникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1864

Сын: Трубниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Трубникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1866

Сын: Трубниковъ Петръ

Мать ребёнка: Трубникова Настасья

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.11.1868

Сын: Трубниковъ Петръ

Мать ребёнка: Трубникова Настасья

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.12.1869

Сын: Трубниковъ Амвросій

Мать ребёнка: Трубникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1872

Сын: Трубниковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Трубникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1874

Дочь: Мамыкина Гликерья

Мать ребёнка: Трубникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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