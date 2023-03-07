Трубникова (Варганова) Катерина
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Варгановъ Елиферъ
Мать: Варганова Алена
Рождение ребёнка
1826
Сын: Трубниковъ Трофимъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трубниковъ Матвей
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Трубникова Афимья
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Трубниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
09.12.1834
Сын: Трубниковъ Николай
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
27.01.1836
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
08.05.1837
Сын: Трубниковъ Петръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
01.11.1839
Сын: Трубниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
10.04.1843
Дочь: Мамыкина (аршинова) Пелагея
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Рождение ребёнка
28.10.1845
Сын: Трубниковъ Кузьма
Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубниковъ Нестеръ