Трубникова (Варганова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Варганова) Катерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Варгановъ Елиферъ

Мать: Варганова Алена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Трубниковъ Трофимъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Рождение ребёнка
1827

Сын: Трубниковъ Матвей

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Трубникова Афимья

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Рождение ребёнка
1833

Сын: Трубниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1834

Сын: Трубниковъ Николай

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1836

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1837

Сын: Трубниковъ Петръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1839

Сын: Трубниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1843

Дочь: Мамыкина (аршинова) Пелагея

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1845

Сын: Трубниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Трубниковъ Нестеръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубниковъ Нестеръ

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