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Трубниковъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Дата смерти

15.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Трубниковъ Нестеръ

Мать: Трубникова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.08.1854

Жена: Трубникова Авдотья

Рождение ребёнка
11.07.1855

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Трубникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1856

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Трубникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.04.1874

Жена: Трубникова Марфа

Рождение ребёнка
06.07.1884

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Трубникова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.07.1906
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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