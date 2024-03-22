Трубниковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти15.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Трубниковъ Нестеръ
Мать: Трубникова Катерина
Бракосочетание
16.08.1854
Жена: Трубникова Авдотья
Рождение ребёнка
11.07.1855
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Трубникова Авдотья
Рождение ребёнка
24.12.1856
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Трубникова Авдотья
Бракосочетание
21.04.1874
Жена: Трубникова Марфа
Рождение ребёнка
06.07.1884
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Трубникова Марфа
Смерть
15.07.1906