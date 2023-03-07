Мамыкина (Аршинова) (Трубникова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения10.04.1843
Дата смерти20.02.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1843
Отец: Трубниковъ Нестеръ
Мать: Трубникова Катерина
Бракосочетание
05.07.1863
Муж: Аршиновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.06.1864
Сын: Аршиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Аршиновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.02.1867
Сын: Аршиновъ Алексей
Отец ребёнка: Аршиновъ Михаилъ
Бракосочетание
09.02.1872
Муж: Мамыкинъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
22.11.1872
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ
Каликинской волости
Рождение ребёнка
21.04.1875
Сын: Мамыкинъ Георгий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ
Смерть
20.02.1910