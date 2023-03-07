Мамыкина (Аршинова) (Трубникова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Аршинова) (Трубникова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1843

Дата смерти

20.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1843

Отец: Трубниковъ Нестеръ

Мать: Трубникова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.07.1863

Муж: Аршиновъ Михаилъ

Рождение ребёнка
01.06.1864

Сын: Аршиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Аршиновъ Михаилъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.02.1867

Сын: Аршиновъ Алексей

Отец ребёнка: Аршиновъ Михаилъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
09.02.1872

Муж: Мамыкинъ Фёдоръ

Рождение ребёнка
22.11.1872

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ

Каликинской волости
Рождение ребёнка
21.04.1875

Сын: Мамыкинъ Георгий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.02.1910
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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