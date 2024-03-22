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Мамыкинъ Георгий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.04.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1875

Отец: Мамыкинъ Фёдоръ

Мать: Мамыкина (аршинова) Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1901

Жена: Мамыкина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1902

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1907

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1911

Сын: Мамыкинъ Петръ

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1918

Сын: Мамыкинъ Николай

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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