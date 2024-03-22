Мамыкинъ Георгий
Место рождения
Дата рождения21.04.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1875
Отец: Мамыкинъ Фёдоръ
Бракосочетание
19.01.1901
Жена: Мамыкина Евдокія
Рождение ребёнка
20.09.1902
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія
Рождение ребёнка
20.12.1907
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія
Рождение ребёнка
13.01.1911
Сын: Мамыкинъ Петръ
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія
Рождение ребёнка
28.06.1914
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія
Рождение ребёнка
25.07.1918
Сын: Мамыкинъ Николай
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокія