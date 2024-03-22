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Аршиновъ Федоръ

Место рождения

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.06.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1864

Отец: Аршиновъ Михаилъ

Мать: Мамыкина (аршинова) Пелагея

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.04.1890

Сын: Аршиновъ Аристархъ

Мать ребёнка: Аршинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Аршиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Аршинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Аршиновъ Василий

Мать ребёнка: Аршинова Евдокия

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Аршиновъ Александръ

Мать ребёнка: Аршинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Евдокия

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