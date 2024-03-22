Аршиновъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения01.06.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1864
Отец: Аршиновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.04.1890
Сын: Аршиновъ Аристархъ
Мать ребёнка: Аршинова Евдокия
Рождение ребёнка
16.04.1893
Сын: Аршиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Аршинова Евдокия
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Аршиновъ Василий
Мать ребёнка: Аршинова Евдокия
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Аршиновъ Александръ
Мать ребёнка: Аршинова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аршинова Евдокия