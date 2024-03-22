Аршинова (Колбинцева) Евдокия
Место рождения
Дата рождения01.03.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1869
Отец: Колбинцевъ Григорій
Мать: Колбинцева Наталья
Рождение ребёнка
09.04.1890
Сын: Аршиновъ Аристархъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.04.1893
Сын: Аршиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Аршиновъ Василий
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Аршиновъ Александръ
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аршиновъ Федоръ