Аршинова (Колбинцева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Колбинцева) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1869

Отец: Колбинцевъ Григорій

Мать: Колбинцева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1890

Сын: Аршиновъ Аристархъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Аршиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Аршиновъ Василий

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Аршиновъ Александръ

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршиновъ Федоръ

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