Колбинцева (Самарина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Самарина) Наталья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.08.1840

Дата смерти

28.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1840

Отец: Самаринъ Иванъ

Мать: Самарина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1861

Дочь: Колбинцева Ефросинья

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1863

Сын: Колбинцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1866

Сын: Колбинцевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Аршинова Евдокия

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1872

Сын: Колбинцевъ Макаръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Колбинцевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1879

Сын: Колбинцевъ Петръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1883

Сын: Колбинцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбинцевъ Федоръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій

Смерть
28.05.1910
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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