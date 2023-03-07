Колбинцева (Самарина) Наталья
Место рождения
Дата рождения15.08.1840
Дата смерти28.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1840
Отец: Самаринъ Иванъ
Мать: Самарина Наталья
Бракосочетание
31.01.1860
Муж: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
06.07.1861
Дочь: Колбинцева Ефросинья
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
21.12.1863
Сын: Колбинцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
10.03.1866
Сын: Колбинцевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
01.03.1869
Дочь: Аршинова Евдокия
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
23.07.1872
Сын: Колбинцевъ Макаръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
18.01.1875
Сын: Колбинцевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
23.11.1879
Сын: Колбинцевъ Петръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
29.01.1883
Сын: Колбинцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбинцевъ Федоръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорій
Смерть
28.05.1910