Колбинцевъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колбинцевъ Григорій
Мать: Колбинцева Наталья
Рождение ребёнка
09.05.1895
Сын: Колбинцевъ Максимъ
Мать ребёнка: Колбинцева Анна Григорьева
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
07.02.1898
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Колбинцева Анна Григорьева
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
22.12.1902
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Колбинцева Анна Григорьева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно