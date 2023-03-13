Колбинцевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцевъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбинцевъ Григорій

Мать: Колбинцева Наталья

Рождение ребёнка
09.05.1895

Сын: Колбинцевъ Максимъ

Мать ребёнка: Колбинцева Анна Григорьева

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
07.02.1898

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Колбинцева Анна Григорьева

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
22.12.1902

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Колбинцева Анна Григорьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбинцева Анна Григорьева