Колбинцевъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения21.12.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1863
Отец: Колбинцевъ Григорій
Мать: Колбинцева Наталья
Рождение ребёнка
18.07.1883
Дочь: Колбинцева Анна
Мать ребёнка: Колбинцева Анна
Рождение ребёнка
22.07.1891
Мать ребёнка: Колбинцева Анна
Рождение ребёнка
01.01.1893
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Колбинцева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбинцева Анна