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Колбинцевъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.12.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1863

Отец: Колбинцевъ Григорій

Мать: Колбинцева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1883

Дочь: Колбинцева Анна

Мать ребёнка: Колбинцева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1891

Сын: Колбинцевъ Константинъ

Мать ребёнка: Колбинцева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1893

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Колбинцева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбинцева Анна

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