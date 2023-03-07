Колбанова (Самарина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбанова (Самарина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.01.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1847

Отец: Самаринъ Иванъ

Мать: Самарина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Колбановъ Владимиръ

Рождение ребёнка
16.08.1867

Сын: Колбановъ Андрей

Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1869

Дочь: Сорокина Агафья

Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Колбановъ Григорий

Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ

Рождение ребёнка
25.12.1874

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Колбановъ Максимъ

Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ

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