Колбанова (Самарина) Анна
Место рождения
Дата рождения29.01.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1847
Отец: Самаринъ Иванъ
Мать: Самарина Наталья
Бракосочетание
06.11.1866
Муж: Колбановъ Владимиръ
Рождение ребёнка
16.08.1867
Сын: Колбановъ Андрей
Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ
Рождение ребёнка
10.03.1869
Дочь: Сорокина Агафья
Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Колбановъ Григорий
Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ
Рождение ребёнка
25.12.1874
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Колбановъ Максимъ
Отец ребёнка: Колбановъ Владимиръ