Колбановъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Колбановъ Владимиръ
Мать: Колбанова Анна
Жена: Колбанова Дарья
Сын: Колбановъ Владимиръ
Мать ребёнка: Колбанова Дарья
Дочь: Кирилова Ольга
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Сын: Колбановъ Алексей
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Дочь: Колбанова Елизавета
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Сын: Колбановъ Петръ
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Сын: Колбановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Сын: Колбановъ Николай
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина