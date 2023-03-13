Колбановъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбановъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Колбановъ Владимиръ

Мать: Колбанова Анна

Бракосочетание
01.07.1894

Жена: Колбанова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1895

Сын: Колбановъ Владимиръ

Мать ребёнка: Колбанова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1898

Жена: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1899

Дочь: Кирилова Ольга

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1901

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1903

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1905

Сын: Колбановъ Алексей

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1906

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1911

Дочь: Колбанова Елизавета

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1913

Сын: Колбановъ Петръ

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1916

Сын: Колбановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1918

Сын: Колбановъ Константинъ

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбановъ Николай

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

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