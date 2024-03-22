Колбановъ Андрей
Место рождения
Дата рождения16.08.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1867
Отец: Колбановъ Владимиръ
Мать: Колбанова Анна
Рождение ребёнка
03.11.1891
Сын: Колбановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колбанова Василиса
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колбановъ Иванъ
Мать ребёнка: Колбанова Василиса
Рождение ребёнка
25.12.1894
Дочь: Трубникова Анисья
Мать ребёнка: Колбанова Василиса
Рождение ребёнка
?.04.1896
Сын: Колбановъ Василий
Мать ребёнка: Колбанова Василиса
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Колбанова Василиса