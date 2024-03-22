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Колбановъ Андрей

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

16.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1867

Отец: Колбановъ Владимиръ

Мать: Колбанова Анна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Колбановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колбанова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колбановъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбанова Василиса

Рождение ребёнка
25.12.1894

Дочь: Трубникова Анисья

Мать ребёнка: Колбанова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1896

Сын: Колбановъ Василий

Мать ребёнка: Колбанова Василиса

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Колбанова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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