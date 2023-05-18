Сорокина (Колбанова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Колбанова) Агафья

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

10.03.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1869

Отец: Колбановъ Владимиръ

Мать: Колбанова Анна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1893

Сын: Сорокинъ Георгий

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Сорокинъ Андрей

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1905

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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