Сорокина (Колбанова) Агафья
Место рождения
Дата рождения10.03.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1869
Отец: Колбановъ Владимиръ
Мать: Колбанова Анна
Рождение ребёнка
19.04.1893
Сын: Сорокинъ Георгий
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Сорокинъ Андрей
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.02.1905
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ