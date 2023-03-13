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Трубниковъ Трофимъ
Трубниковъ Трофимъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
1833
Пол
Мужской
Отец
Трубниковъ Нестеръ
1804 г.р.
Мать
Трубникова (Варганова) Катерина
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Трубниковъ Нестеръ
Мать:
Трубникова Катерина
Смерть
1833
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