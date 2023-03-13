Трубниковъ Трофимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубниковъ Трофимъ

Трубниковъ Трофимъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Трубниковъ Нестеръ

Мать: Трубникова Катерина

Смерть
1833
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close