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Трубниковъ Ефимъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1872

Отец: Трубниковъ Петръ

Мать: Трубникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1898

Жена: Трубникова Наталья Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1899

Сын: Трубниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Трубникова Наталья Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Трубниковъ Григорий

Мать ребёнка: Трубникова Наталья Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1903

Сын: Трубниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Трубникова Наталья Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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