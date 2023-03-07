Трубниковъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения01.04.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1872
Отец: Трубниковъ Петръ
Мать: Трубникова Настасья
Бракосочетание
06.11.1898
Рождение ребёнка
07.11.1899
Сын: Трубниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Трубникова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
07.03.1902
Сын: Трубниковъ Григорий
Мать ребёнка: Трубникова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
29.03.1903
Сын: Трубниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Трубникова Наталья Степанова