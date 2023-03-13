Трубникова (Щипакина) Наталья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1898
Муж: Трубниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
07.11.1899
Сын: Трубниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
07.03.1902
Сын: Трубниковъ Григорий
Отец ребёнка: Трубниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
29.03.1903
Сын: Трубниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Ефимъ