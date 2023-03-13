Трубникова (Щипакина) Наталья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Щипакина) Наталья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1898

Муж: Трубниковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1899

Сын: Трубниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Трубниковъ Григорий

Отец ребёнка: Трубниковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1903

Сын: Трубниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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