Титова (Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Кувшинова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.07.1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1807

Отец: Кувшиновъ Филипъ

Мать: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Батанина Агафья

Отец ребёнка: Титовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Титовъ Василій

Отец ребёнка: Титовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1834

Дочь: Зоркова Аполлинарія

Отец ребёнка: Титовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1837

Сын: Титовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Титовъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
16.12.1838

Дочь: Трубникова Настасья

Отец ребёнка: Титовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1844

Сын: Титовъ Алексѣй

Отец ребёнка: Титовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Семенъ

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