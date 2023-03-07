Титова (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения25.07.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1807
Отец: Кувшиновъ Филипъ
Мать: Кувшинова Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Батанина Агафья
Отец ребёнка: Титовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Титовъ Василій
Отец ребёнка: Титовъ Семенъ
Рождение ребёнка
07.01.1834
Дочь: Зоркова Аполлинарія
Отец ребёнка: Титовъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.10.1837
Сын: Титовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Титовъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
16.12.1838
Дочь: Трубникова Настасья
Отец ребёнка: Титовъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.02.1844
Сын: Титовъ Алексѣй
Отец ребёнка: Титовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Семенъ