Кувшинова (Колбинцева) Хіонія
Место рождения
Дата рождения06.04.1839
Дата смерти1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1839
Отец: Колбинцевъ Иванъ
Мать: Колбинцева Стефанида
Бракосочетание
24.01.1860
Муж: Кувшиновъ Владиміръ
Рождение ребёнка
19.12.1860
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ
Рождение ребёнка
28.03.1863
Дочь: Потешина Марія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ
Рождение ребёнка
21.11.1865
Дочь: Назарова Екатерина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ
Рождение ребёнка
08.04.1870
Дочь: Полубоярова Агаѳія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ
Рождение ребёнка
11.04.1873
Сын: Кувшиновъ Василій
Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ
Рождение ребёнка
06.12.1875
Дочь: Баканова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ
Смерть
1912
Причина смерти: Отъ старости