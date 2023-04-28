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Кувшинова (Колбинцева) Хіонія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1839

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1839

Отец: Колбинцевъ Иванъ

Мать: Колбинцева Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1860

Муж: Кувшиновъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1860

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1863

Дочь: Потешина Марія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1865

Дочь: Назарова Екатерина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1870

Дочь: Полубоярова Агаѳія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1873

Сын: Кувшиновъ Василій

Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1875

Дочь: Баканова Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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