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Кувшиновъ Василій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1873

Отец: Кувшиновъ Владиміръ

Мать: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1901

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1905

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Кувшиновъ Максимъ

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1909

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1914

Сын: Кувшиновъ Георгий

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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