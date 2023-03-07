Кувшиновъ Василій
Место рождения
Дата рождения11.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1873
Отец: Кувшиновъ Владиміръ
Мать: Кувшинова Хіонія
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
20.11.1899
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
02.04.1901
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
17.01.1904
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
16.05.1905
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
26.04.1907
Сын: Кувшиновъ Максимъ
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
15.06.1909
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
10.10.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
10.05.1914
Сын: Кувшиновъ Георгий
Мать ребёнка: Кувшинова Александра