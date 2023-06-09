Кувшиновъ Владиміръ
Место рождения
Дата рождения10.07.1837
Дата смерти27.08.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1837
Отец: Кувшиновъ Леонтий
Мать: Кувшинова Наталья
Бракосочетание
24.01.1860
Жена: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
19.12.1860
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
28.03.1863
Дочь: Потешина Марія
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
21.11.1865
Дочь: Назарова Екатерина
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
08.04.1870
Дочь: Полубоярова Агаѳія
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
11.04.1873
Сын: Кувшиновъ Василій
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
06.12.1875
Дочь: Баканова Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Смерть
27.08.1907
Причина смерти: Отъ старческой слабости