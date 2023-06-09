Кувшиновъ Владиміръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшиновъ Владиміръ

Кувшиновъ Владиміръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.07.1837

Дата смерти

27.08.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1837

Отец: Кувшиновъ Леонтий

Мать: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1860

Жена: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1860

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1863

Дочь: Потешина Марія

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1865

Дочь: Назарова Екатерина

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1870

Дочь: Полубоярова Агаѳія

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1873

Сын: Кувшиновъ Василій

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1875

Дочь: Баканова Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.08.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости