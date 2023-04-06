Назарова (Кувшинова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения21.11.1865
Дата смерти07.02.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1865
Отец: Кувшиновъ Владиміръ
Мать: Кувшинова Хіонія
Бракосочетание
16.01.1884
Муж: Назаровъ Петръ
Рождение ребёнка
09.10.1891
Сын: Назаровъ Яковъ
Отец ребёнка: Назаровъ Петръ
Рождение ребёнка
14.07.1893
Сын: Назаровъ Владимиръ
Отец ребёнка: Назаровъ Петръ
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Назаровъ Петръ
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Назаровъ Петръ
Смерть
07.02.1901
Причина смерти: Отъ воспаленія сердца