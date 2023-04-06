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Назарова (Кувшинова) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.11.1865

Дата смерти

07.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1865

Отец: Кувшиновъ Владиміръ

Мать: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.01.1884

Муж: Назаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1891

Сын: Назаровъ Яковъ

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1893

Сын: Назаровъ Владимиръ

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.02.1901
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ воспаленія сердца
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