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Кувшиновъ Леонтий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.06.1804

Дата смерти

24.09.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1804

Отец: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Мать: Кувшинова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шаманина Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кувшиновъ Матвей

Мать ребёнка: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1835

Сын: Кувшиновъ Константинъ

Мать ребёнка: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1837

Сын: Кувшиновъ Владиміръ

Мать ребёнка: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1840

Сын: Кувшиновъ Василий

Мать ребёнка: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1842

Сын: Кувшиновъ Сергей

Мать ребёнка: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1845

Дочь: Макарова Агафья

Мать ребёнка: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1848

Сын: Кувшиновъ Виссарионъ

Мать ребёнка: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Наталья

Смерть
24.09.1873
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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