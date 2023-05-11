Кувшиновъ Леонтий
Место рождения
Дата рождения18.06.1804
Дата смерти24.09.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1804
Отец: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Мать: Кувшинова Настасья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шаманина Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Наталья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кувшиновъ Матвей
Мать ребёнка: Кувшинова Наталья
Рождение ребёнка
12.05.1835
Мать ребёнка: Кувшинова Наталья
Рождение ребёнка
10.07.1837
Сын: Кувшиновъ Владиміръ
Мать ребёнка: Кувшинова Наталья
Рождение ребёнка
02.01.1840
Сын: Кувшиновъ Василий
Мать ребёнка: Кувшинова Наталья
Рождение ребёнка
02.07.1842
Сын: Кувшиновъ Сергей
Мать ребёнка: Кувшинова Наталья
Рождение ребёнка
14.04.1845
Дочь: Макарова Агафья
Мать ребёнка: Кувшинова Наталья
Рождение ребёнка
04.06.1848
Сын: Кувшиновъ Виссарионъ
Мать ребёнка: Кувшинова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Наталья
Смерть
24.09.1873
Причина смерти: Отъ удушья