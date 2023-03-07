Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти02.09.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Пызыкинъ Кувшиновъ Иванъ
Мать: Пызыкина Кувшинова Софья
Жена: Кувшинова Настасья
Сын: Кувшиновъ Леонтий
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Дочь: Батанина Маремьяна
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Дочь: Долматова Марья
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Сын: Кувшиновъ Григорий
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Дочь: Сударчикова Прасковья
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Дочь: Кувшинова Салманида
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Дочь: Пызыкина Софья
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Дочь: Карташова Наталья
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Дочь: Любимова Василиса
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Мать ребёнка: Кувшинова Настасья