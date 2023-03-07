Сударчикова (Кувшинова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Кувшинова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Дата смерти

14.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Мать: Кувшинова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1836

Дочь: Зотова Хиония

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1837

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1839

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1842

Дочь: Сударчикова Ирина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1843

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1846

Сын: Сударчиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1849

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1851

Сын: Сударчиковъ Александръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1853

Сын: Сударчиковъ Григорий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1855

Дочь: Сударчикова Агрипина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1856

Сын: Сударчиковъ Александръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1859

Сын: Сударчиковъ Алексей

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1862

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Ефимъ

Смерть
14.01.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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