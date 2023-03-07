Сударчикова (Кувшинова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти14.01.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Мать: Кувшинова Настасья
Дочь: Зотова Хиония
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Дочь: Сударчикова Ирина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Сын: Сударчиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Сын: Сударчиковъ Григорий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Дочь: Сударчикова Агрипина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Сын: Сударчиковъ Алексей
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ефимъ
Муж: Сударчиковъ Ефимъ