Кувшинова (Волкова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти06.06.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Волковъ Иванъ
Мать: Волкова Федосья
Сын: Кувшиновъ Леонтий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Дочь: Батанина Маремьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Дочь: Долматова Марья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Сын: Кувшиновъ Григорий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Дочь: Сударчикова Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Дочь: Кувшинова Салманида
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Дочь: Пызыкина Софья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Дочь: Карташова Наталья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Дочь: Любимова Василиса
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей