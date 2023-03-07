Кувшинова (Волкова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Волкова) Настасья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Дата смерти

06.06.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Волковъ Иванъ

Мать: Волкова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1800

Муж: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Рождение ребёнка
18.06.1804

Сын: Кувшиновъ Леонтий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Батанина Маремьяна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Рождение ребёнка
26.01.1808

Дочь: Долматова Марья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1812

Сын: Кувшиновъ Григорий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Сударчикова Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Кувшинова Салманида

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1817

Дочь: Пызыкина Софья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1818

Дочь: Карташова Наталья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1820

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1821

Дочь: Любимова Василиса

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.06.1861
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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