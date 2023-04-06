Кувшиновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти25.09.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Мать: Кувшинова Настасья
Бракосочетание
20.07.1847
Жена: Кувшинова Лукерья
Рождение ребёнка
14.07.1849
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья
Рождение ребёнка
02.01.1852
Дочь: Феона
Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья
Рождение ребёнка
15.10.1853
Дочь: Ляпкина Прасковья
Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья
Рождение ребёнка
08.02.1857
Сын: Кувшиновъ Алексей
Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья
Рождение ребёнка
13.12.1859
Дочь: Кувшинова Лукия
Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья
Рождение ребёнка
11.09.1862
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья
Рождение ребёнка
01.09.1864
Дочь: Кувшинова Елизавета
Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья
Рождение ребёнка
19.05.1867
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья
Смерть
25.09.1897
Причина смерти: Отъ паралича