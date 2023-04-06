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Кувшиновъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

25.09.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Мать: Кувшинова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.07.1847

Жена: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1849

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1852

Дочь: Феона

Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1853

Дочь: Ляпкина Прасковья

Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1857

Сын: Кувшиновъ Алексей

Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1859

Дочь: Кувшинова Лукия

Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1862

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1864

Дочь: Кувшинова Елизавета

Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1867

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кувшинова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.09.1897
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ паралича
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