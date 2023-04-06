Кувшинова (Суровцова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти29.01.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
20.07.1847
Муж: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
14.07.1849
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.01.1852
Дочь: Феона
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.10.1853
Дочь: Ляпкина Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
08.02.1857
Сын: Кувшиновъ Алексей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.12.1859
Дочь: Кувшинова Лукия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.09.1862
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.09.1864
Дочь: Кувшинова Елизавета
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
19.05.1867
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Смерть
29.01.1884