Кувшинова (Суровцова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Суровцова) Лукерья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

29.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Суровцовъ Андрей (Андреянъ)

Мать: Суровцова Василиса (Незак.)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.07.1847

Муж: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1849

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1852

Дочь: Феона

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1853

Дочь: Ляпкина Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1857

Сын: Кувшиновъ Алексей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1859

Дочь: Кувшинова Лукия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1862

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1864

Дочь: Кувшинова Елизавета

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1867

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.01.1884
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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