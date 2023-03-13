Пызыкинъ Кувшиновъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пызыкинъ Кувшиновъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

?.11.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Кувшиновъ Матвей

Мать: Кувшинова Катерина

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Лешина Василиса

Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кувшиновъ Пызыкинъ Афонасей

Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей

Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1785

Сын: Пызыкинъ Владимиръ

Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Пызыкина Пелагея

Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Сентюрина Степанида

Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пызыкина Кувшинова Софья

Смерть
?.11.1837
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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