Пызыкинъ Кувшиновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти?.11.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Кувшиновъ Матвей
Мать: Кувшинова Катерина
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Лешина Василиса
Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кувшиновъ Пызыкинъ Афонасей
Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кувшиновъ Пызыкинъ Сергей
Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья
Рождение ребёнка
07.07.1785
Сын: Пызыкинъ Владимиръ
Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Пызыкина Пелагея
Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Сентюрина Степанида
Мать ребёнка: Пызыкина Кувшинова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пызыкина Кувшинова Софья
Смерть
?.11.1837