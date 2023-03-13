Кувшинова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Богомолова Евдокея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Авдотья девица
Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кувшиновъ Филипъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Матвей
Смерть
Неизвестно