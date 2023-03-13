Кувшинова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Богомолова Евдокея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Авдотья девица

Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пызыкинъ Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кувшиновъ Филипъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Матвей

Смерть
Неизвестно
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