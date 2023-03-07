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Кувшиновъ Степанъ

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Место рождения

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1729

Дата смерти

С 1773 по 1776

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Кувшиновъ Матвей

Мать: Кувшинова Катерина

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Карташова Матрена

Мать ребёнка: Кувшинова Марфа

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кувшинова Марфа

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кувшиновъ Псяковъ Василей

Мать ребёнка: Кувшинова Марфа

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кувшиновъ Филипъ

Мать ребёнка: Кувшинова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Кувшиновъ Лазырь

Мать ребёнка: Кувшинова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Марфа

Смерть
С 1773 по 1776
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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