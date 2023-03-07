Кувшиновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиС 1773 по 1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Кувшиновъ Матвей
Мать: Кувшинова Катерина
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Карташова Матрена
Мать ребёнка: Кувшинова Марфа
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кувшинова Марфа
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кувшиновъ Псяковъ Василей
Мать ребёнка: Кувшинова Марфа
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кувшиновъ Филипъ
Мать ребёнка: Кувшинова Марфа
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кувшиновъ Лазырь
Мать ребёнка: Кувшинова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Марфа
Смерть
С 1773 по 1776