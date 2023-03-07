Кувшинова Марфа
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиС 1773 по 1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Варганъ Иванъ
Мать: Варганова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Карташова Матрена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кувшиновъ Псяковъ Василей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кувшиновъ Филипъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кувшиновъ Лазырь
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Степанъ
Смерть
С 1773 по 1776