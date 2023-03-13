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(Кувшинова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Кувшиновъ Степанъ

Мать: Кувшинова Марфа

Смерть
Неизвестно
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