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(Кувшинова) Прасковья
(Кувшинова) Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кувшиновъ Степанъ
1729 г.р.
Мать
Кувшинова Марфа
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Кувшиновъ Степанъ
Мать:
Кувшинова Марфа
Смерть
Неизвестно
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