Кувшиновъ Псяковъ Василей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшиновъ Псяковъ Василей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

28.08.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кувшиновъ Степанъ

Мать: Кувшинова Марфа

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Щипакина Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ленкова Авдотья

Мать ребёнка: Кувшинова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кувшиновъ Псяковъ Семенъ

Мать ребёнка: Кувшинова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Марфа

Смерть
28.08.1842
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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