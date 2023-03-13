Кувшиновъ Псяковъ Василей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти28.08.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Кувшиновъ Степанъ
Мать: Кувшинова Марфа
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Щипакина Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Марфа
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ленкова Авдотья
Мать ребёнка: Кувшинова Марфа
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Кувшинова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Марфа
Смерть
28.08.1842