Щипакина (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти18.05.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Кувшиновъ Псяковъ Василей
Мать: Кувшинова Марфа
Бракосочетание
02.02.1802
Муж: Щипакинъ Варфоломей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей
Рождение ребёнка
19.09.1805
Сын: Щипакинъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей
Рождение ребёнка
17.10.1807
Дочь: Кулакова Прасковья
Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей
Рождение ребёнка
10.02.1812
Сын: Щипакинъ Гаврила
Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей
Рождение ребёнка
16.03.1814
Сын: Щипакинъ Алексей
Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей
Рождение ребёнка
1816
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей
Смерть
18.05.1818