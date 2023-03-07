Щипакина (Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипакина (Кувшинова) Анна

Щипакина (Кувшинова) Анна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

18.05.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кувшиновъ Псяковъ Василей

Мать: Кувшинова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1802

Муж: Щипакинъ Варфоломей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1805

Сын: Щипакинъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1807

Дочь: Кулакова Прасковья

Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1812

Сын: Щипакинъ Гаврила

Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1814

Сын: Щипакинъ Алексей

Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Варфоломей

Смерть
18.05.1818
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close