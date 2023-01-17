Воскресенское
Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2637Воскресенский, завод.при рч. Торе.702742415301613Р. — Церковь православная. Волостное правление. Училище. Завод медиплавильный. Мельниц водяных 3. Лавок 10. Работы на заводе.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1430. Воскресенский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Торе, дворов 517, жителей 3176, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь правос Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Воскресенское, с. при реч. Торе, прос. дор., церковь (постр. в 1795 г.), вол. правл., зем. учил., аудит., зав. жен. учил. и больница, вспомог. телег. отдел., 8 бак., 2 ма Показать все 65—71419822135Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524204Воскресенскоесело53°08'00"56°09'00"N-40-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мелеузовский муниципальный район, Сельское поселение Воскресенский сельсовет
80641422101с Воскресенскоесело