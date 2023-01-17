село Воскресенское, село Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Воскресенское

Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2637Воскресенский, завод.при рч. Торе.702742415301613Р. — Церковь православная. Волостное правление. Училище. Завод медиплавильный. Мельниц водяных 3. Лавок 10. Работы на заводе.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Воскресенская волость
1430. Воскресенский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Торе, дворов 517, жителей 3176, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь правос Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Воскресенская волость
4Воскресенское, с. при реч. Торе, прос. дор., церковь (постр. в 1795 г.), вол. правл., зем. учил., аудит., зав. жен. учил. и больница, вспомог. телег. отдел., 8 бак., 2 ма Показать все 6571419822135Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мелеузовский район
524204Воскресенскоесело53°08'00"56°09'00"N-40-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мелеузовский муниципальный район, Сельское поселение Воскресенский сельсовет
80641422101с Воскресенскоесело
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