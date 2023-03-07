Ленкова (Кувшинова Псякова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленкова (Кувшинова Псякова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Дата смерти

03.11.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кувшиновъ Псяковъ Василей

Мать: Кувшинова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1807

Муж: Ленковъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Юрина, Комлева Пелагея

Отец ребёнка: Ленковъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ленковъ Антонъ

Отец ребёнка: Ленковъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1810

Дочь: Ленкова Оксинья

Отец ребёнка: Ленковъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1812

Сын: Ленковъ Кузьма

Отец ребёнка: Ленковъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Сентюрина Анисья

Отец ребёнка: Ленковъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.11.1840
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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