Ленкова (Кувшинова Псякова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти03.11.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кувшиновъ Псяковъ Василей
Мать: Кувшинова Марфа
Бракосочетание
27.01.1807
Муж: Ленковъ Артемий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Юрина, Комлева Пелагея
Отец ребёнка: Ленковъ Артемий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ленковъ Антонъ
Отец ребёнка: Ленковъ Артемий
Рождение ребёнка
18.01.1810
Дочь: Ленкова Оксинья
Отец ребёнка: Ленковъ Артемий
Рождение ребёнка
27.10.1812
Сын: Ленковъ Кузьма
Отец ребёнка: Ленковъ Артемий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Сентюрина Анисья
Отец ребёнка: Ленковъ Артемий
Смерть
03.11.1840