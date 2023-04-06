Ленковъ Артемий
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти07.07.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ленковъ Федоръ
Мать: Ленкова Екатерина
Бракосочетание
27.01.1807
Жена: Ленкова Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Юрина, Комлева Пелагея
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ленковъ Антонъ
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья
Рождение ребёнка
18.01.1810
Дочь: Ленкова Оксинья
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья
Рождение ребёнка
27.10.1812
Сын: Ленковъ Кузьма
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Сентюрина Анисья
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья
Смерть
07.07.1817