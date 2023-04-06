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Ленковъ Артемий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Дата смерти

07.07.1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ленковъ Федоръ

Мать: Ленкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1807

Жена: Ленкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Юрина, Комлева Пелагея

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ленковъ Антонъ

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1810

Дочь: Ленкова Оксинья

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1812

Сын: Ленковъ Кузьма

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Сентюрина Анисья

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.07.1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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