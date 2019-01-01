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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
148. Вознесенское (Чесноковка), село бывшее государственное, при речке Бирсюване и р. Белой, дворов 165, жителей 756, церковь православная, школа, 2 лавки, базар по воскр Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520077Чесноковкасело54°37'00"55°57'00"N-40-052
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80652473101с Чесноковкасело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
60Вознесенское (Чесноковка), село.при рч. Берсюване.1023138387400Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельниц водяных 2. Ярмарка в день Вознесения. Огородничество, пчеловодство, жжение угля.
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
28Чесноковка, с., церковь, пив. и 4 бак. лав., церковно-приходская школа, торж. в празд. Вознесения Господня1215223640645Земледелие