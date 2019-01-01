село Чесноковка, село Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Чесноковка

Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Осоргинская волость
148. Вознесенское (Чесноковка), село бывшее государственное, при речке Бирсюване и р. Белой, дворов 165, жителей 756, церковь православная, школа, 2 лавки, базар по воскр Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Уфимский район
520077Чесноковкасело54°37'00"55°57'00"N-40-052

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Уфимский муниципальный район, Сельское поселение Чесноковский сельсовет
80652473101с Чесноковкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
60Вознесенское (Чесноковка), село.при рч. Берсюване.1023138387400Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельниц водяных 2. Ярмарка в день Вознесения. Огородничество, пчеловодство, жжение угля.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Осоргинская волость
28Чесноковка, с., церковь, пив. и 4 бак. лав., церковно-приходская школа, торж. в празд. Вознесения Господня1215223640645Земледелие
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