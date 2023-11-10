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Кувшиновъ Сергей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1842

Дата смерти

19.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1842

Отец: Кувшиновъ Леонтий

Мать: Кувшинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1868

Жена: Кувшинова Варвара

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кувшиновъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Варвара

Рождение ребёнка
08.03.1870

Сын: Кувшиновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1872

Дочь: Земскова Хавронья Февронья

Мать ребёнка: Кувшинова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1875

Дочь: Кувшинова Евдокія

Мать ребёнка: Кувшинова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Юрина Пелагея

Мать ребёнка: Кувшинова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1879

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Кувшинова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.07.1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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