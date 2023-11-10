Кувшиновъ Сергей
Место рождения
Дата рождения02.07.1842
Дата смерти19.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1842
Отец: Кувшиновъ Леонтий
Мать: Кувшинова Наталья
Бракосочетание
21.01.1868
Жена: Кувшинова Варвара
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кувшиновъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Варвара
Рождение ребёнка
08.03.1870
Сын: Кувшиновъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Варвара
Рождение ребёнка
24.06.1872
Дочь: Земскова Хавронья Февронья
Мать ребёнка: Кувшинова Варвара
Рождение ребёнка
20.02.1875
Дочь: Кувшинова Евдокія
Мать ребёнка: Кувшинова Варвара
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Юрина Пелагея
Мать ребёнка: Кувшинова Варвара
Рождение ребёнка
13.07.1879
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Кувшинова Варвара
Смерть
19.07.1912
Причина смерти: Отъ старческой слабости